«Martin Sæle» leveres om kort tid

Av: Rob Fletcher, Fishfarmingexpert.com

Den nye, multifunksjonelle brønnbåten «Martin Sæle» som for tiden bygges i Spania av Salmon Star, skal etter planen leveres til Grieg Seafood Shetland i løpet av de neste ukene.

Det melder fishfarmingexpert.com, kyst.no sitt søsternettsted.

Brønnbåten har fått navnet «Martin Sæle», og er 49.75 m lang, med en bredde på 12.6 m, og har en 1000 m3 tankkapasitet. Det er ventet at fartøyet skal forlate verftet Gondon i Spania om et par uker.

– Fartøyet skal forlate verftet den 7. desember før det drar til Norge for en dåpsseremoni og blir levert til Shetland deretter, sier Salmon Star konsernsjef Svein Martin Sæle, til Fishfarmingexpert (FFE).

Båten vil bli operert av to mannskap på fem, som arbeider i turnus og kommer med alt av viktig utstyr, ifølge Sæle.– Brønnbåten er klar for alt, konstaterer han.

Han beskriver fartøyet som multifunksjonelt da det kan brukes til både avlusinger, smolt-overføringer og slakteoperasjoner.

En tidligere versjon av fartøyet, som også skulle til Shetland, fikk en heller uheldig skjebne og selskapet måtte begynne på nytt.

Multifunksjonelle fartøy

– «Martin Sæle» er den første brønnbåten de har bygget her på det spanske verftet, for de bygger vanligvis slepebåter. Men vi har hatt en veldig god opplevelse i Spania, reflekterer Sæle.

Han eier to brønnbåter med familien. Den andre «Sæle Gerda» ble bygget i 2000, og begynte driften i Shetland i 2006 og er i dag leid ut til Grieg.

Les også: Brønnbåtreder med lekterkonsept

– Når den nye båten ankommer Shetland, vil den eksisterende båten Gerda komme til å vende tilbake til Norge for å ha to Optilicer-avlusingsenheter installert. Fartøyet bør være tilbake på Shetland i slutten av januar, og den kan brukes som et multifunksjonelt-fartøy, opplyser han til FFE.