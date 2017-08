Klar for ny og spennende stilling i Myklebust verft

Inge-Jonny Hide er ny plassjef ved Myklebust Verft, med virkning fra 24. august. – Det er en spennende utfordring for meg, jeg ser frem til å hoppe i det, sier Hide til skipsrevyen.no.

Hide tar over stillingen som plassjef ved Myklebust verft etter Hans Kristian Opsal. Hide forteller til skipsrevyen.no at han har lang fartstid i konsernet, og bred erfaring fra begge verftene. Hide begynte karrieren i konsernet som markedssekretær, gikk over til informasjon og senere IT, prosjektledelse, økonomi, kontroller, hr og er nå plassjef.

– Jeg har vært i Kleven-systemet lenge, og synes det er spennende med en ny utfordring som plassjef innen samme konsern. Ståle Rasmussen er adm dir i Kleven og er øverste sjefen også her, sier Hide.

Hide sier videre til skipsrevyen.no at situasjonen for verftet som en del av oljeservicemarkedet, er utfordrende.

– Vi har vært en del oljeservicemarkedet, og er i omstilling. Det svinger og det er en del av den businessen vi driver i. Vi vil være best mulig innenfor de det vi driver med, så da vil det bli fokus på å ta opp tråden med de flinke folkene som er i Myklebust verft og ellers i konsernet, og prøve å få til det samspillet best mulig, sier han.

Verftet skal ifølge plassjefen levere en rekke nybygg av typen tråler brønnbåt og ferge, i nærmeste fremtid, i tillegg til at verftet jobber med ettermarked.

– I ettermarkedet jobber vi på alle skipstyper. Der har vi lyktes med å få masse oppdrag, og vi jobber aktivt med å pleie det markedet og være en konkurransedyktig leverandør i det markedet, avslutter han.