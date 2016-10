Hurtigruten med «oppbrukt» navnevalg!

Akk o ve – jammen lider de av fantasiløshet i Hurtigrutens øverste korridorer. De to nye superskipene fra Kleven skal døpes «Roald Amundsen» og «Fridtjof Nansen». Ikke noe galt med våre store polarpionerer, for all del! men som skipsnavn er de allerede belagt.

Våre to store polarhelter Roald Amundsen og Fridtjof Nansen fortjener en annen skjebne enn å bli utvasket som skipsnavn. Det er tydeligvis enkelt å gripe til navn som har internasjonal fynd og klang når man skal navngi sine egne storheter.

Problemet til Hurtigruten er at andre store og avanserte skip allerede har navnene i bruk. Dermed oppnår Hurtigruten det motsatte av hva man kanskje egentlig ønsker, resultatet blir en alminneliggjøring og utvasking av navnene til to av Norges store helter på den internasjonale arena.

KNM «Fridtjof Nansen» og KNM «Roald Amundsen» seiler allerede for den Kongelige Norske Marine. Havforskningen har i sin flåte et tyve år gammelt skip med navn «Dr. Fridtjof Nansen» og erstatter av dette, nye «Dr. Fridtjof Nansen», er snart klart for levering fra det spanske verftet Astilleros Gondan i Spania.

Vi ser for oss ståheien i VTS’en på Fedje når fregatten, forskningsskipet og Hurtigruten alle tre lyser opp på radarskjermene som «Fridtjof Nansen» – å jøye for et liv det skal bli J

Valg av skipsnavn på disse to ekspedisjonsskipene illustrerer så altfor tydelig hvor liten nasjon vi egentlig er. Vi trenger altså flere helter å velge blant. Tenk når M/S «Petter Nordtug» og M/S «Therese Johaug» seiler i hurtigrutefart langs norskekysten, om ikke da Norwegian, Marinen eller Havforskningen allerede har tatt navnene i bruk. Jommen sa jeg smør.