Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft deltar med flere av sine bedrifter på årets Nor-Shippingmesse, og kan rapportere om en grei ordreinngang så langt i 2017.

19 nybygginger er inngått ved norske verft hittil i år, hvorav hver av dem har en verdi på mer enn 50 millioner kroner. Sammenlagt har de 19 en verdi på 7,5 milliarder. det opplyser administrerende direktør Asle Strønen (Strønen er også redaktør av Skipsrevyen) til skipsrevyen.no.

– Dette er en betydelig oppgang fra samme periode i 2016,. Og allerede under denne messen vet vi at flere nye kontrakter forhandles frem, slik at det er mye aktivitet i næringen, sier Strønen til skipsrevyen.no.

I samme periode i fjor var ordreinngangen på 1,3 milliarder fordelt på fem kontrakter.

– Det har med andre ord vært en helt grei ordreinngang for norske verft, avslutter han.