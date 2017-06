Helelektriske «Future of The Fjords» klar i april 2018

Nor-Shipping: The Fjords annonserte torsdag at søsterskipet til «Vision of The Fjords» er under oppseiling. Fartøyet som skal være klart i april 2018 heter «Future of The Fjords» – og fremtiden på Nærøyfjorden blir helelektrisk.

Det 42 meter lange karbonfiberfartøyet som for tiden er under konstruksjon hos Brødrene Aa i Hyen vil akkurat som forgjengeren ha et design inspirert av norske fjellveier, og kapasitet til 400 passasjerer både inne og ute.

Det er beregnet en meter med rekkverk til hver passasjer, slik at alle skal få oppleve den norske naturen fra første rad.

Men i følge administrerende direktør i The Fjords, Rolf Sandvik, er det der likheten stopper.

– Under huden er dette fartøyet et helt annet beist, sier Sandvik i en pressemelding.

144 millioner kroner

For mens diesel-elektriske «Vision of The Fjords» går over til elektrisk drift i den verdensarvlistede Nærøyfjorden, vil «Future of The Fjords» ha et helelektrisk fremdriftssystem bestående av to elektriske motorer på 300 kW. Marsjfarten på fartøyet som skal trafikkere samme rute som søsterskipet vil ligge på 16 knop.

Arbeidet med å utvikle infrastrukturen for lading som skal gjøre de planlagte 700 turene i året mulig har så vidt begynt, med lokale Aurland Energiverk med spissen.

Prislappen på «Future of The Fjords» ligger på 144 millioner kroner, mot «Vision of The Fjords» som klokket inn på 90 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med et tilskudd på 17,8 millioner.