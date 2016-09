Se opp for designtalentet Torstein Aa

– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle være med å designe et så unikt og spesielt fartøy som så mange mennesker vil kunne ha glede av. Det er helt klart et drømmekonsept, sier Torstein Aa, den talentfulle mannen bak designet på årets skip «Vision of the Fjords».

Designertalentet Torstein Aa, står bak designet på årets skip «Vision of the Fjords. Katamaranen i karbonfiber er det første fartøyet bygget etter Sjøfartsdirektoratets krav og DNV GLs krav til passasjerfartøy med batteridrift. Brødrene Aas bnr. 283 «Vision of the Fjords» som ble tildelt den prstidsjefylte prisen Ship of the Year på skipsfartsmessen SMM tidligere denne måneden.

– Ideen til formgivning er hentet fra sikk-sakk-veier i fjellsidene. Tanken er at passasjerene skal kunne gå trappeløst rundt hele skipet og at man skal ha fullt utsyn fra alle sitteplassene, uttaler Aa når Skipsrevyen treffer ham i Paradis Nauticas lokaler i Bergen. Her jobber Torstein Aa med marked, design og flere utviklingsprosjekt.

– Det er mye forskjellig på gang her nå. Jeg jobber litt på detaljer på 3D-modellering av båter vi har under bygging nå. Jeg jobber med å lage visualiseringer av nye båter som vi skal gi tilbud på til nye kunder, forteller han til Skipsrevyen.

– Med «Vision of the Fjords» har vi utviklet et ekstremt gjennomarbeidet og gjennomdesignet high-end sightseeing-produkt. Det vi kommer til å fokusere på nå, er å perfeksjonere det optimale konseptet på samme måte som med en ferdigdesignet bil. Nå skal vi perfeksjonere denne båten. En eventuell nye vil nok se lik ut, men det vil være små detaljer som er bedre, røper Aa.

Les hele intervjuet med Torstein Aa i neste utgave av Skipsrevyen.