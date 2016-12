Havyard bygger tre Fjord1-ferger

Fjord1 bestiller tre nye elektriske ferger fra Havyard, som skal stå klare i løpet av 2018.

Arbeidet med fergene – som er av Multi Maritime design – starter umiddelbart, og den første ferga skal leveres i midten av mai 2018. De to siste skal være klare mot slutten av 2018. Skrogbyggingen blir satt ut, og det første skroget vil være klart for utrustning i Leirvik mot slutten av 2017. Kontrakten har en verdi på rett under en halv milliard kroner.

To av fergene som skal bygges ved Havyard Ship Technology skal inn på Brekstad-Valset, der Fjord1 tar over som operatør i 2019, og den tredje skal gå mellom Husavik og Sandvikvåg i Hordaland.

Fergene som skal gå mellom Brekstad og Valset skal ta 50 PBE og 195 passasjerer, og være 66,4 meter lange og 14,2 meter brede med en batterikapasitet på ca 1 MW.