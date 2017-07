GMV Service dobler antallet lokasjoner

I løpet av fjoråret ble reparasjon – og vedlikeholdsbiten i Grovfjord Mek. Verksted skilt ut i eget selskap. Nå har GMV Service ekspandert og kjøpt opp Rødøy Slip & Marina.

– Det var en mulighet som bød seg, det er et veldig interessant område, som et av Norges tetteste områder for oppdrett. Hvis du regner antall kilo fisk per hode er det vel størst i Norge, sier daglig leder i GMV Service, Markus Hansen til skipsrevyen.no.

Det var Avisa Nordland (krever abonnement) som først meldte om oppkjøpet.

– Der det er båt vil det alltid være behov for vedlikehold, reparasjoner og ettermarkedsarbeid, fastslår Hansen.

På Rødøy er planen å kunne tilby alt fra ettermontering av vinsjer, bygging av dekkshus og rorhus og annet arbeid utover vanlige slip-jobber.

Rødøy Slip & Marina har i dag fem ansatte. Hansen opplyser til skipsrevyen.no at GMV Service vil beholde de tre som arbeider i produksjon. De to siste er i ferd med å gå av med pensjon, dermed må selskapet rekruttere administrativ medarbeider og en daglig leder.

Overfor lokalavisen tør ikke Hansen anslå hvor mange arbeidsplasser de vil kunne øke med på Rødøy.

Tromsø neste?

– Vi har ambisjoner om å bli en fortrukket aktør, og skal sørge for å drive lønnsomt, sier Hansen, og legger til at han håper å kunne dra nytten av synergieffekter mellom verftet på Rødøy og verftet i Grovfjord.

– Lenger frem i tid har vi mål om å etablere oss i Tromsø også, sier Hansen om fremtiden.