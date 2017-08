Folkefest for «Jens Bye»

AV Vidar Alfarnes

Industripioneren og det gode mennesket Jens Bye gikk bort i 1996. Lørdag var det dåp og velsignelse for Redningsselskapets siste båt, RS ”Jens Bye”, med stor folkefest på Krigsseilerplassen i Trondheim.

Dattera Anna-Synnøve og familien har donert mesteparten av pengene til den hypermoderne og raske redningsbåten. Barnebarnet til Jens, Ann-Kristin Bye, var gudmor. Og da champagneflaska ikke ville knuse verken på første, andre, tredje eller fjerde forsøk, hoppet hun like godt om bord, tok flaska i høyrehånda og slo den resolutt mot skrogsida så boblene sprutet både over gudmor, bunad og båt. Et C-moment som garantert ville gjort bestefaren stolt.

Flott ettermæle

Jens Bye var som kjent gründeren av Fosen Mekaniske Verksteder AS. Et livsverk som Anna-Synnøve tok over, og videreutviklet til en stor internasjonal aktør.

– Dette har vært en strålende dag. Jeg har møtt mange hyggelige og takknemlige mennesker. I går var jeg med og prøvekjørte RS ”Jens Bye”. Båten er superflott, og kommer garantert til å bli et svært nyttig verktøy for Redningsselskapet her i Trondheimsfjorden. Jeg føler også at ved å la hans navn leve videre i en sprek og topp moderne, norskbygget redningsskøyte, hedrer vi det mangesidige mennesket han var, sier Anna-Synnøve om faren sin.

Et stort forbilde

Det siste er noe generalsekretæren i Redningsselskapet, Rikke Lind, mer enn gjerne skriver under på.

– Vi har fått en skøyte helt i tråd med hans ånd. Rask, modig og nyskapende. Dette fartøyet skal være med oss i 30 år fremover. Den skal bidra til å gjøre Trondheimsfjorden tryggere. RS ”Jens Bye” skal gjøre en forskjell. Den skal redde liv. Vi er både ydmyke og veldig takknemlige for den store gaven fra Bye-familien, forteller Lind. Som også hadde litt mer på lager:

– Da jeg vokste opp var det ikke så mange kvinnelige toppledere. For meg var det Gro Harlem Brundtland og Anna-Synnøve Bye. Du var et forbilde for meg. Etter å ha vært så heldig å bli bedre kjent med deg, er du blitt et enda større forbilde. Dette er din fars dag, men det er også din dag.

Integrert i det våte

På plass under den litt regntunge folkefesten i Trondheim, var selvsagt Bård Eker. Den allsidige designeren og båtbyggeren leverte sin andre båt til Redningsselskapet, på litt over ett år.

– Den første i den såkalte Staff-klassen ligger i Indre Oslofjord. Vi lærte en del av den jobben og har selvsagt tatt det med oss videre til denne utgaven. Det er små ting som gjør totalopplevelsen bedre. Vi har konstruert en båt rundt brukerne, der vi prøver å gjøre redningspersonellet til en del av det våte element. Det har blitt lagt ned spesielt mye energi på å få akterdekket så lavt og flatt som mulig. Og så må farten være god. Ofte står det om sekunder, forklarer mannen som er daglig leder og eier av båtprodusenten Hydrolift i Fredrikstad.

RS ”Jens Bye” er 42 fot, veier ti tonn og har to vannjet-motorer hver på 570 hk. Båten er utstyrt med slepekrok, to kartplottere, VHF, radar, varmesøkende kamera og en vannscooter. Toppfarten er 50 knop, og båten tåler 7G.

– Forsvarets båter takler 6G, smiler Eker.