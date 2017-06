– Et voksende marked i Norge

– JP4000 er designet spesielt for arbeidsbåter og fartøy der manøvreringsplassen er begrenset. Man ser mye alternativ fremdrift nå, men fortsatt må det et mennesker til som har kontrollen, og vi forenkler den prosessen, sier salgsdirektør i Navis, Yuri Krivtsov.



Ifølge russeren har Navis sine løsninger installert på om lag 1500 skip på verdensbasis, og salgsdirektøren har tro på at markedet i Norge er voksende. Det har også distributør Sigurd Solberg:

– Forbåter, brønnbåter eller servicebåter, har liten bemanning på broen, men likevel to propeller, to ror, thruster og alt det andre de skal operere, men har bare to hender. Snur du på stikken, så snur båten og beveger seg akkurat sånn som du vil. Du kan også få den til å holde posisjon og kursen, sier han til skipsrevyen.no.

Solberg tilføyer at systemet vil lette operasjonen for fartøyene veldig, spesielt på en liten båt.

– På en større båt har du gjerne egen vp-operatør og flere folk, men på mindre båter der forenkles manøvreringsprosessen. Det er integrert autopilot og enkelt brukergrensesnitt. Du trenger ikke være NI-sertififsert for å bruke systemet, forteller han.

Solberg og Navis har bestillinger i Norge inne. – Vi har levert og vi har bestilling på både nybygg for seilende båter. Det er stor interesse fra skipsdesignere på alt fra fiskebåter og arbeidsbåter og vindkraft og fra kunder, forteller han.