Belships leier nytt nybygg

Oslo-baserte Belships kunne nylig melde til Oslo Børs at de har inngått en leieavtale på et nybygg av Ultramax-størrelse.

Bulkskipet på 63 000 dwt skal bygges ved japanske Imabari Shipbuilding, og forventes levert i løpet av første halvår 2020.

Belships leieavtale er på minimum åtte år, med ytterligere to årlige opsjoner. Rederiet har en kjøpsopsjon fra slutten av kontraktens fjerde år.

Gjennom denne avtalen, skal rederiet i følge meldingen, ha sikret seg fire Ultramax-skip av Imabaris eco-design. Av disse fire et to levert og i arbeid for Cargill og Canpotex. Belships skal etter planen ta levering av skip nummer tre i januar 2018, det står for tiden uten kontrakt.