Vard Aukra sikrer seg kontrakt

VARD har inngått kontrakt på bygging av et fiskefartøy til Orten Fiskeriselskap i Aukra kommune utenfor Molde. Fartøyet skal bygges ved Vard Aukra for levering i 3. kvartal neste år. Kontraktens verdi er på ca. 40 millioner kroner.

Det nye fartøyet som er utviklet for line- og garnfiske, er 15 meter langt og har en bredde på 8 meter. Fartøyet er designet av Seacon i Måløy, og vil få mye norsk utstyr og leveranser om bord.

Orten Fiskeriselskap ble etablert i 2012 av brødrene Torstein, Øystein og Andreas Orten. Selskapet drives i dag av Torstein og Øystein Orten, og de har fartøyet Ragnhild Kristine som etter hvert vil bli erstattet av det nye fartøyet.

– Vi kjenner godt til Vard Aukra, som holder til rett over fjorden for oss. Vi har sett hvilke fartøy som leveres fra verftet, og for oss var valget enkelt. Å bygge lokalt gir oss trygghet på kvalitet og leveringstid, og kort veg til verftet forenkler vår oppfølging av byggeprosessen, sier Torstein Orten, daglig leder i Orten Fiskeriselskap i en pressemelding.

Fartøyet vil ha plass til et mannskap på 8 personer, som er det dobbelte av det eksisterende fartøy har i dag. Orten Fiskeriselskap planlegger å doble sin besetning når det nye fartøyet skal tas i bruk.