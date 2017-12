Fra Rederiforbundet til FN-jobb

Avtroppende administrerende direktør Norges Rederiforbunde, Sturla Henriksen, er fra 1. januar 2018 utnevnt til Special Advisor on Oceans to the UN Global Compact. Han vil i denne rollen bistå FN med å styrke det internasjonale samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter for å fremme bærekraftig utvikling av verdenshavene.

– Havenes fremtid er et felles globalt ansvar, og da må næringslivet involveres aktivt og forpliktende i prosessene. Jeg er svært glad for å bli bedt om å bidra inn i dette arbeidet, sier Sturla Henriksen

Han har i løpet av sine år som CEO i rederiforbundet engasjert seg sterkt i havnæringenes bidrag for å skape bærekraftig vekst.

Næringsminister Monica Mæland gratulerer Henriksen med sitt ny verv, og ser frem til å samarbeide med ham i arbeidet som venter.

Leder for UN Global Compact, Lise Kingo, ønsker Henriksen velkommen i sin nye rolle.

– Det er en ære for oss at Sturla Henriksen har takket ja til å bli spesialrådgiver på hav for UN Global Compact. Han har i lang tid vist lederskap på å fremme både Global Compacts 10 prinsipper og FNs bærekraftsmål internasjonalt innen maritim sektor. Han er en god talsperson for samarbeid og partnerskap på dette.