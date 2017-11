– 2018 blir nok en historisk nedtur offshore

2018 blir nok et tøft år offshore, deretter tror ekspertene det vil begynne å lysne. Rederne tror mindre spesiealiserte fartøy og mer selvdisiplin er veien til målet.

– Det er fortsatt en sunn etterspørsel etter olje, innledet Jarand Rystad, administrerende direktør i analyseselskapet Rystad Energy sitt innlegg under Offshore Vessel Connect Global i Oslo denne uken.

Han forteller videre at selv om blant annet elektriske biler er et tema på alles lepper, er det fortsatt en del år til det vil gi seg utslag i etterspørselen etter olje.

Rystad forklarer at prosjekter planlegges basert på oljeprisen på planleggingstidspunktet, med lav aktivitet i 2016-17 vil vi se at etterspørselen er høyere en tilbudet i 2019-2021, etterfulgt av det motsatte rundt 2025.

Men han legger til at alt som går opp i ett til to år opplever nedturer med en varighet på tre til fem år.

– 2018 blir nok en historisk nedtur, men deretter antar vi at det tar seg opp.

I følge Rystad er dette en utbredt modell å jobbe etter, og operatører som ønsker å utføre subsea-arbeid i 2020 begynner å få det travelt med planlegging.

– Det begynner å bli vanskelig for operatørene å finne ledige subsea-skip for 2020, vi ser et slags rush nå. Vi er nok på et av de historiske lavpunktene.

Ratene øker ikke uten scrapping

Også rederne og bemanningsbyråene hadde i et panel på scenen sitt å si om fremtidsutsiktene til offshore-flåten, og ikke minst noe om hvorfor man de siste årene har måttet knipe på utgiftene.

– Det ble etterhvert en konkurranse om å bygge de mest avanserte skipene, nå må prosesser strømlinjeformes og kostnadene minskes. Man kan ikke kontrollere ratene, men man kan kontrollere egne kostnader. Det gjør godt på lang sikt, selv om det er smertefullt på kort sikt, sier mener Geir Sekkesæter, administrerende direktør i OSM.

Fazel Fazelbhoy, administrerende direktør i Dubai-baserte Synergy Offshore er enig, og sier det er på tide å bevege seg vekk fra det han betegnet som multi purpose fantasiskip med tilbake mot fartøy og mannskap som er fit for purpose og matcher kjernevirksomheten i rederiet.

– Det er lys i enden av tunnelen, men spørsmålet er hvor lang den tunnelen er. Det er for mange fartøy der ute, jeg tror ikke vi ser høyere rater før man begynner å skrape skip. Det er tid for selvdisiplin, noe som er ganske nytt i vår bransje, soer Fazelbhoy.

– Dersom man ikke ser lys i enden av tunnelen bør man finne seg en annen jobb, mener CFO i K Line Petter Nordby, som sier han har troen på en fremtid med færre fartøy.

– Vi har sett oppturer og nedturer i flere tiår, og jeg har troen på fremtiden med en stabil oljepris, og forhåpentligvis ikke ikke alle skipene som ligger i opplagsbøyene tilbake i markedet, påpeker Nordby.