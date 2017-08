Vi snakker med Aqua Nor-sjef Ola Eriksen

Den internasjonale møteplassen for fiskerinæringen, Aqua Nor, åpner denne uken, og vi har tatt en prat med Ola Eriksen for å høre hvordan han styrer «skuta» i havn år etter år i Trondheim spektrum.

Ola Eriksen er 59 år, gift og har tre barn. Han tok BI mens han startet sin arbeidskarriere i Scanvest Ring i Oslo. Deretter har han arbeidet med salg og ledelse innenfor informasjonsteknologi hele karrieren. I all hovedsak har han jobbet i Siemenskonsernet. Henriksen kom inn som leder av fiskerimessene Nor-Fishing og Aqua Nor i 2010, altså for syv år siden.

Hvordan er din lederstil?



– Som leder har jeg som filosofi at med ansvar får du gode og motiverte medarbeidere. Ved å gi medarbeidere ansvar, mener jeg at man får et godt eierskap til de oppgaver som gjøres. Det skaper motivasjon og ikke minst utvikling av personlige egenskaper.

Hva er deres hovedfokusområder i år?

– Aqua Nor i år blir større enn noen gang. Det har vært en enorm pågang av utstillere. Vi har økt kapasiteten, men vi greier dessverre ikke å få med alle som ønsker det. Dette er det mange som mener er en luksussituasjon, men for oss er det beklagelig. Vi ønsker jo at alle som ønsker det skal få plass på messen hos oss.



På hvilken måte omstiller deres virksomhet seg til den nye og digitale fremtiden?

– Næringen er inne i en voldsom utvikling, spesielt inne teknologiutvikling. Og det er vel det som vil prege messen mest. Selvfølgelig vil fiskehelse være et stort tema også i år.

Hva i næringen er det du brenner mest for akkurat nå?

– Den digitale tiden vi er i, og ikke minst fremtiden, er viktig at vi følger med på. Vi er på det fleste sosiale og digitale medier. Det er et område som er viktig også for oss når vi skal kommunisere med våre kunder og gjester.

Hvordan har messen endret seg i takt med tiden, og hva ser du mest frem til under årets messe?

– Det som engasjerer meg mest for tiden er vel fiskevelferd og miljø. Næringen får veldig mye «pepper» rundt disse spørsmålene. Også berettiget, men næringen investerer enorme beløp for å bekjempe denne utfordringen.

– Jeg mener vi som messearrangør har greid å endre oss i takt med tiden. Vi jobber alltid med å fornye oss og skape nye og gode opplevelser, både på messeområdet og i byen. Våre utstillere og gjester skal sitte igjen med å ha opplevd messen og Trondheim på en innholdsrik måte. Som messeansvarlig ser jeg frem til at vi får godt vær og dermed blide og fornøyde mennesker i hopetall.

