«Princess» blir «Martin»

«Havila Princess» skifter trolig navn til «Martin» i hendene på sine nye eiere, og går inn i kampen mot lakselusa.

Det 73,5 meter lange og 16,6 meter brede, PSV fartøyet som mandag ettermiddag ble meldt solgt til Bakkafrost skal nå utstyres med avlusningsutstyr.

Den færøyske oppdretteren planlegger å installere utstyr som fjerner lakselus med varmt sjøvann, skriver selskapet på sine nettsider.

Oppdretteren skriver også at de forventer å ha skipet i arbeid rett etter nyttår 2017, og at et navnebytte – fra «Princess» til «Martin» også står på agendaen.