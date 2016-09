«Polar King» opsjonen erklært

Det var i mars i år at Nexans Skagerrak AS og GC Rieber Shipping inngikk en leiekontrakt på CSV-skipet «Polar King». Kontrakten inneholdt også mulighet for forlengelse av avtalen, den er nå utøvet.

Kontraktsforlengelsen har en varighet ut september 2018 og inkluderer ytterligere opsjonsmuligheter. Charteret vil få oppstart i januar 2017 og omfatte havbunnsundersøkelser, grøfting og kabellegging i norsk farvann, Nordsjøen, Middelhavet og utenfor Canada.

GC Rieber Shipping opererer for tiden 13 avanserte spesialskip for definerte markeder innen subsea, isfarvann og seismikk. Av disse er 11 eid av selskapet selv. Hovedkvarter og management er i Bergen med nok et skipsmanagement-selskap lokalisert i Yuzhno-Sakhalinsk, Russland.

Les: Opsjonsforlengelse av «Polar King» av 25. juni 2015.

M/S «Polar King» ble levert fra det spanske verftet Freire Shipyard den 22. mars 2011. Skipet er av ST-254 LCD design, utrustet med 150 tonns offshore AHC kran og har innredning for 112 personer.

Lengde o.a. er 110,60 meter, lengde b.p.p. er 97,80 meter og bredden er 20,00 meter.

For mer informasjon om «Polar King,» les skipsomtale, først publisert i Skipsrevyen 3/2011.