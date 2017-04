Malala blir gudmor for cruiseskip

Malala Yousafzai tidenes yngste vinner av Nobels Fredspris blir gudmor for det nyeste skipet til det delvis norskeide cruiserederiet Celebrity Cruises. Samtidig innledes et samarbeid slik at rederiet kan bidra til å sikre jenter over hele verden rett til utdanning. Det fremgår av en pressemelding fra rederiet.

Celebrity Cruises er stolte over at den nå 19 år gamle vinneren av Nobels fredspris har takket ja til å være gudmor for rederiets nyeste skip «Celebrity Edge» som introduseres i 2018. Parallelt inngås et toårig partnerskap mellom rederiet og The Malala Fund hvor rederiet bidrar økonomisk til fondet.

– Utdannelse åpner muligheter for de som trenger det mest

– Vi er rett og slett beæret over at Malala ønsket å bli gudmor for «Celebrity Edge«, og vi ser frem til å samarbeide både med henne og The Malala Fund for å bidra til at jenter over hele verden får rett til 12 års trygg og gratis utdanning. Malala er en inspirasjonskilde, og hun bringer håp til jenter over hele verden. Hun har startet en kraftfull bevegelse, et arbeid vi støtter 100 prosent, sier Richard Fain, styreformann og adm. direktør i Royal Caribbean Cruises Ltd i meldingen.

– Samarbeidet med fondet setter også søkelyset på en av selskapets nøkkelverdier, nemlig at utdannelse er et viktig instrument for likeverd og en nøkkel som åpner muligheter for mennesker som trenger det aller mest, sier Fain.

– Takknemlig for samarbeidet

– Vi klarer ikke å løfte 130 millioner jenter som i dag ikke har utdanning inn i klasserommene alene. Derfor er vi takknemlige for det generøse samarbeidsprosjektet med Celebrity Cruises som støtter vårt arbeid med at jenter skal få lære og utvise lederskap uten å måtte kjenne på frykt, sier Philippa Lei som er daglig leder i The Malala Fund.

Stadig flere kvinner ansettes i jobber på skipsbroen

– Malalas dedikasjon for å sikre jenter utdanning er et eksempel til etterfølgelse. Det å inngå et partnerskap med fondet var en naturlig tilnærming for oss fordi også vi jobber for mangfold, inkludering og likestilling, sier markedssjef Ellen Stebekk i RCL Cruises Ltd.

– Vi tror på muligheter for alle, hvilket vi hver dag ser realisert blant våre besetninger. For bare to år siden var det kun tre prosent av offiserene på broen kvinner. Nå er andelen nær 20 prosent og den vokser. Vi har den høyeste andelen kvinner som jobber på skipsbroen i vår industri, sier Stebekk.