Legging av Turkstream i gang

Av Leiv Nordstrand

Allseas «Pioneering Spirit« angivelig verdens største konstruksjonsfartøy, er i gang med legging av rørledningen Turkstream over Svartehavet for russiske Gazprom.

Ledningen blir over 900 km lang, og største dybde er 2200 meter. Det er skipets første rørleggingsoppdrag, og det skal ta seg av de dypeste partier av ledningen. Gassledningen går fra havnebyen Anapa øst for Krim og skal ende vest for Istanbul, på europeisk side. Det er meningen å knytte den opp mot det søreuropeiske gassnettet. Turkstream bygges bl.a. for å unngå å skipe russisk gass gjennom Ukraina vestover.