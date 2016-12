Fjord Line-skip utvider lugarkapasiteten

Fosen Yard skal sørge for et sekstitalls nye lugarer på MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord,» det skriver Fjord Line i en pressemelding.

Økt etterspørsel har i følge fergerederiet medført sprengt kapasitet i høysesong og helger. I tredje kvartal kunne Fjord Line vise til en omsetningsvekst på 29 prosent og en firedobling av overskuddet mot samme periode i fjor.

Fjord Line har derfor bestemt seg for å bygge ut lugarkapasiteten på de to cruisefergene, som trafikkerer ruten Bergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund.

Skipene ble bygget av Bergen Group Fosen – «Stavangerfjord» har vært i drift siden medio 2013 mens «Bergensfjord» har vært i drift siden mars 2014. Det er Fosen Yard som har fått jobben med å ta fatt på den omfattende utvidelsen.

Økning på 20 prosent

Det første skipet blir oppgradert i november/desember 2017, mens det andre bygges om i januar/februar 2018.

Kapasitetsutvidelsen er på over 20 prosent, noe som medfører at antall lugarer på hvert skip utvides med et sekstitalls lugarer. Lugarene plasseres forut på skipenes 10. dekk, mange av dem i oppgraderte kategorier og med vinduer med panoramautsikt. Samtidig utvides skipenes bufferestauranter med cirka 125 plasser.