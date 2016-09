«Far Sleipner» fortsetter arbeidet i Kongo

Total E & P Kongo har gjennom Petro Services tildelt CSV Far Sleipner en kontrakt på 18 måneder for å støtte deres subsea aktivitet i Kongo. Det skriver Farsad Shipping i en pressemelding.



Oppstart av kontrakten vil være i løpet av 4. kvartal 2016, og kommer med en opsjon på å forlenge oppdraget med 6 x 2 måmder.

– Far Sleipner har i løpet av de siste 18 månedene opparbeidet et svært godt renommé hosTotal gjennom arbeidet som er utført på MOHO Nord-prosjektet i Kongo. Vi er svært tilfreds med å bli valgt som Totals foretrukne leverandør også for neste fase av dette prosjektet, sier sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA i en pressemelding.

De kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielt mellom partene.



«Far Sleipner» sett fra luften