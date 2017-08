Bare tre uker til Aas Provider er i drift

Det er kun siste røropplegg og igangsetting som gjenstår før avlusingsfartøyet Aas Provider er klar for oppdrag.



– Lus er det nok av, så nå er det bare å komme seg ut i drift som gjenstår for oss, sier en fornøyd Alexander Aas til skipsrevyen.no.

Aas Provider er 46 meter langt og har en fortid som offshorefartøy. Det er Aas Mekaniske Verksted som har stått for ombyggingen.

Les mer om Aas Provider her.

Planen er at fartøyet som er bygget til spot skal i arbeid med en gang det er klart, om en tre ukers tid skal vi tro Aas.

– Vi håper det. Her hos oss er det bare siste røropplegget og igangkjøringen som gjenstår. Mannskap er på plass. Det er bare det å få båten fra kai og i arbeid som gjenstår nå, uttaler daglig leder.

Aas mener at de for å få flere avtaler på plass må de få båten i drift for å vise at den faktisk fungerer slik den skal. Da satser de på en kapasitet på 300 tonn.

– Nå har vi montert tre linjer på 50 tonn. Og dersom noen går inn på en avtale, så hiver vi på tre linjer til. Da kjører vi med en total kapasitet på 300 tonn. Fartøyet er et av de med best kapasitet på FLS-avlusing. Det er det nyeste linjen, så disse her skal være litt bedre på kapasitet på, sier Aas og tilføyer at rent resultatmessig er den gamle FLS-avlusingen også veldig bra.

Aas Kystservice er et rederi for serviceoppdrag til havbruksnæringen. Vestnes-rederiet disponerer to arbeidsbåter og et avlusingsfartøy.