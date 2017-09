250 tonn kjetting i formueskatt

– Vi skal jo innlevere en viss prosent av formuen vår som formueskatt, og det er jo kjetting som er formuen vår, sier Jan Vindenes i Sotra Anchor and Chain til skipsreyen.no.

Den 31 august 2017 leverte Sotra Anchor and Chain As flere tonn kjetting hos Kemneren i Fjell kommune.

Det er ikke penger vi har, det er kjetting, og skal de ha skatt på formuen så må de ta det som er formuen, sier daglig leder i selskapet til skipsrevyen.no.

Foreløpig ligger kjettingen utenfor kemnerkontoret. – Vi tenkte vi skulle kjøre inn litt mer en dag, vi må jo få gjort opp for oss og levert alle 250 tonnene, sier han

Sotra Anchor and Chain hadde en totalkapital ved utgangen av 2016 på 162 mill sammenlignet med 150 mill året før. Selskapet hadde en reduksjon i omsetning på 10 prosent. Dette tilskrives i regnskapet nedgang i shippingegmentet.

– Vi hadde et solid resultat i fjor, men i år går det betydelig tregere og det henger sammen med nedgangen i offshore. I de andre bransjene går det omtrent som budsjettert, men innenfor offshore- segmentet har vi en dramatisk nedgang. Det er en lit forsinket reaksjon hos oss. Vi har hatt gode tall i 2015 og 2016, og ikke merket noe til Nordsjønedgangen, men nå gjør vi det. Og det er der vi tjener mest penger. Det er ikke så god butikk når vi sliter i offshore, innrømmer Vindenes.

Han legger til at de ligger bak budsjett foreløpig i år. Vindenes og kollegene ønsker at alle skulle forstå et formue ikke nødvendigvis er penger, spesielt de politisk ansvarlige. Og det var grunnen til at filmen som i disse valgtider som en farsott over nettet, ble til.

– Vi har fått enormt med reaksjoner. Filmen er sett av 800.000 mennesker og vi har fått cirka 30.000 likes hittil og bare 50 negative. Mange har fortalt at de aldri har tenkt over denne problemstillingen med formueskatt tidligere. Videoen vi laget, viser at formue ikke nødvendigvis er penger. Det kan like gjerne være kjetting eller en fiskebåt. Og har du en fiskebåt og ikke får fisk, hva skal du da betale med? spør han