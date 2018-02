Rekordmange NIS-skip

– Ved utgangen av januar var det registrert 600 skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dette er det høyeste antallet skip i registeret siden 2008, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Vi er av verdens ledende havnasjoner, og har lange og stolte tradisjoner innen skipsfart. Jeg er glad for at vi har klart å snu den negative utviklingen, slik at flere redere ønsker å seile under norsk flagg. Dette viser at vår maritime politikk virker, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– En stor norsk flåte er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsministeren.

– Dette er jo veldig positivt. Vi har jobbet med dette i flere år, og det viser at det norske flagget er blitt mer attraktivt, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen til Skipsrevyen.

Fire på rad?

Han mener dette også vil gi Norge mer tyngde i internasjonale fora. Toppen er likevel ikke nådd tror Akselsen​.

– Jeg tror vi kan ha flere markeringer i løpet av året, og alt tyder på at det blir bra innflagging også i år. Da vil vi ha det fjerde året på rad vi har vekst i NIS.

Frem til 2015 var skipsregisteret preget av nedgang. I 2014 var det 522 skip i norsk internasjonalt skipsregister.

I maritim strategi la regjeringen frem flere tiltak for å snu den negative utviklingen. Regjeringen har blant annet myket opp fartsområdebegrensninger for NIS-skip, og styrket tilskuddsordningen for sysselsettingen av norske sjøfolk i registeret.

I alt kan 54 av skipene som har flagget inn i NIS siden 1. januar 2016 knyttes direkte til fartsområdeendringene.

– Dette er en veldig gledelig nyhet for hele den maritime næringen i Norge, og med økt tonnasje får vi større slagkraft i internasjonale maritime fora. En flåte i vekst kan også bidra til muligheter for norske sjøfolk, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Bruttotonnasjen i den NIS-registrerte flåten er nå på over 15 millioner, en økning på 14,3 prosent siden 2014.