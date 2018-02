GulfMark offshore i USA velger UniSea

GulfMark Offshore i Houston, USA, opererer 72 skip globalt, og er den største operatøren av plattform forsyningsskip i Nordsjøen. Nå skal selskapet digitalisere og standardisere sine prosesser, og valget av leverandør falt på Skudenesselskapet UniSea AS, opplyses det i en pressemelding.

— Vi er veldig glade for å kunne ønske en ny og gkobal skipsreder velkommen til UniSea-familien. USA-selskapet GulfMark Offshore Inc. i Houston har signert med UniSea, og kommer til å rulle ut globalt, sier Kurt Roar Vilhelmsen, CEO i UniSea.

GulfMark opererer en flåte på 72 skip i flere deler av verden, men hovedsaklig i Nordsjøen, Sørøst Asia og Amerika, Brasil og Mexico-gulfen. GulfMarks kontor i Norge bruker allerede UniSea systemet.

Økt systemfokus

UniSea leverer programvare som er blitt en bransjestandard innen offshore shipping.

— Kravet til kvalitetssikring og rapportering øker, både fra myndigheter, kunder og interne krav. For å lykkes må man ha brukerne med på lag, og da er brukervennlighet avgjørende. Vi er ledende på denne typen softwareløsninger til offshore og shipping, og spiser oss stadig større i markedet. Når selskaper internasjonalt ser etter de beste løsningene, er det ekstra hyggelig at det er naturlig for dem å se til Norge, og Skudeneshavn, sier Vilhelmsen videre.