– Dette er en god dag for havnasjonen Norge. Dette skipet kommer til å gi oss ny kunnskap, og det kommer vi til å trenge i tillegg til at det også kan ha en beredskapsside når vi har skip av dette kaliberet som går i Arktis og Antarktis, sier næringsminister Monika Mæland til skipsrevyen.no.

Det isgående forskningsfartøyet ”Kronprins Haakon” tok i mot besøk da det lå til kai på Dokken i Bergen første uken i det nye året. Skipet skal dekke både eksisterende og nye behov for stilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider. Fartøyet eies av Norsk Polarinstitutt, driftes av Havforskningsinstituttet, mens UiT Norges arktiske universitet blir den største brukeren.

Investerte 1,5 milliarder i «Kronprins Haakon»

Når Norge investerer 1,5 milliarder i ”Kronprins Haakon” , viser det hvor stor betydning forskningsflåten har for norsk hav- og polarforskning, uttrykker Sissel Rogne, direktør for Havforskningsinstituttet.

– Som mange har sagt er Norge til de grader en havnasjon. Flere hundretusener har jobben sin knyttet til havet på en eller annen måte. Vi er verdensledende på olje og gass, på maritim, og fisk og sjømat. Da er det jo helt avgjørende at vi også fremgår når vi skal skaffe nye muligheter og nye jobber knyttet til havet, og at vi gjør det på en bærekraftig og kunnskapsbasert måte. Det å investere i forskningsutstyr og i forskningsprosjekter er helt avgjørende for at vi skal gjøre dette på en god og bærekraftig måte, sier Mæland videre til skipsrevyen.no.

Forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» er designet av Rolls-Royce og bygget ved det italienske verftet Fincantieri og ble sjøsatt i Italia i februar 2017. Den 30. desember ankom skipet Bergen.

Skipsdåp er planlagt i mars, og skipet begynner ordinære tokt i juni. «Arven etter Nansen» er den store brukeren i 2018 med tre tokt. (Saken fortsetter under bildet)

Kaptein Karl Robert Røttingen har kalt skipet et råskinn, og mener dette er et av de mest avanserte forskningsfartøyene som finnes.

– Vi har alt hydroakustisk utstyr som normalt er å finne i et forskningsfartøy, men vi har det ganger to, forteller kapteinen som ser frem til å starte i normal drift.

Hoveddata:

Lengde 100 meter

Bredde 21 meter

Dypgående 5,5 meter

Deplasement fullt lastet 10954 tonn

Bygget etter IMOs polarkode som en isbryter

Maksimum rekkevidde 15000 nautiske mil

Utholdenhet 65 døgn på marsjfart

16 sjøfolk og 2 instrumentteknikere

37 forskere

Dieselelektrisk fremdrift

Dynamisk posisjonering

helikopterdekk