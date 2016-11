Opptur for verft i motgang

Måløy Verft har levert en rekke innovative fartøystyper, men de siste årene har det vært urovekkende stille rundt verftsanlegget i Deknepollen.

Nå skal det imidlertid komme en ny giv på dette verftet som har levert hele 19 nybygg, ofte i kombinasjon av byggemateriale i kompositt og nye skipsdesigns. For etter flere år med røde tall, ser Måløy-patriot og investor Gunnar Carlson nye muligheter for verftet. Han har et typisk entreprenørskap til næringsutvikling og er engasjert i en rekke virksomheter i regionen, bl.a. innen eiendom, Båtbygg AS, Stadt Towing Tank, Easy Form AS og Lefdal Mine Datacenter.

Regionalt samfunnsansvar

Det var nett.no som først meldte at Carlsons selskap Brothers AS har kjøpt verftet fra det islandske selskapet Mallard Holding. Overfor Skipsrevyen.no er Gunnar Carlson tydelig på at markedet for bygging av nye fartøyer til offshore vind og hurtiggående båter i komposittmateriale er målgruppen. – Vi skal ha høyt kundefokus og være et verft som kundene liker å ha kontakt med, sier han og poengterer at innovasjonskraften fra tidligere byggeprosjekter skal videreutvikles.

Selskapet har i dag ni ansatte og mye av aktivitetene de siste årene har vært rettet mot service- og reparasjonsmarkedet. – Dette markedet skal fortsatt være viktig for Måløy Verft, fortsetter Carlson. – Vi har god kompetanse på vedlikehold av oppdrettsbåter og større sjarker, og har en sentral beliggenhet i forhold til dette markedet.

Gunnar Carlson er opptatt av å fremheve den kompetansen arbeidsstokken ved verftet har og skal på førstkommende onsdag avholde et større informasjonsmøte for de ansatte. – Vi har et samfunnsansvar for å drive næringsutvikling i regionen, understreker han og tror at de ansatte ved Måløy Verft er positive til at noen vil satse på verftet.

Innovasjon i byggematerialet

Verftet har levert en rekke innovative fartøystyper så som «Rose Ekspress», «FOB Swath» og «GESA». Måløy Verft gikk tidlig inn i markedet med bygging av fartøyer for offshore vindmølleparker.

Konseptet «FOB Swath» ble utviklet av den anerkjente skipskonstruktøren Ola Lilloe-Olsen og var langt på vei et «in-house» prosjekt for Måløy-regionen. Flere av bedriftene i den såkalte Teknopollen-klyngen i Måløy deltok, bl.a. EasyForm og Stadt Towing Tank.