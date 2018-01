Yara vant Enovaprisen

Under sin årlige konferanse i Trondheim deler Enova ut pris. I år var Bjørn Tore Orvik i Yara blant vinnerne for sitt arbeid med «Yara Birkeland.»

Det annonserer Enova i en pressemelding.

Enovaprisen deles ut under den årlige Enovakonferansen i Trondheim, og går til personer som har bidratt til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk, har vært pådriver i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet og/eller har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring. Tirsdag kveld ble årets vinnere kunngjort.



Drivkraften bak Yara Birkeland

Finans- og logistikksjef på Yaras fabrikk på Herøya, Bjørn Tore Orvik, beskrives som den viktigste drivkraften bak Yaras satsing på verdens første helelektriske- og helautonome containerskip. Prosjektet skal vise at det er mulig å laste, losse og frakte gods til sjøs elektrisk og uten bemanning.

– Bjørn Tore er en pådriver for å få gods fra vei til sjø og skal ha mye av æren for at Yara Birkeland ser dagens lys. Han en stor optimist med glød og engasjement, og har ikke har latt seg skremme av alt som kunne ha gått galt, sa Enovas juryleder Audhild Kvam under prisoverrekkelsen.

Juryen trakk også fram at Orvik har klart å samle aktørene gjennom hele prosjektfasen om et felles mål, noe som har vært særdeles viktig i et prosjekt med mange involverte aktører.

– Jeg anser meg ikke først og fremst som en innovatør, mer som en konseptbygger. Jeg vil anbefale alle å først tenke konsept og løsninger, og så teknologi. Gjør visjonen til virkelighet, det er det vi prøver på med Yara Birkeland, sa prisvinner Orvik fra scenen på Enovakonferansen.

Norgesgruppen ble også hedret for sitt arbeid mot målet om å bli et klimanøytralt konsern.