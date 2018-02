Wilson bestiller skip fra Kina

Rederiet Wilson i Bergen har inngått avtale med det kinesiske verftet Wuxue Janda Shipbuilding Co. Ltd. (Hubei, Kina) om bygging av to bulkskip med størrelse 2 600 dwt.

Wilson har tatt levering av to tilsvarende skip fra samme verft, mens et tredje skip forventes levert i løpet av andre kvartal 2018 heter det i en pressemelding.

De to nye skipene er stipulert levert i løpet av 2019 og vil ha en kostpris i størrelseorden millioner Euro 4 per skip. Avtalen er inngått med forbehold at tilfredsstillende sikkerhetsstillelse fra verftets side blir stilt.

Forbeholdene forventes avklart i løpet av andre kvartal i år, og ytterligere informasjon om kontraktene vil bli offentliggjort om forbeholdene blir løftet og kontraktene gjort effektive.

Nybyggingskontrakten underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet og dette tonnasjesegmentet.

Wilson opererer p.t en flåte på 118 skip hvorav 82 er eiermessig kontrollert.