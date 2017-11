Wilhelmsen tester DNV GLs Veracity-plattform

– Wilhelmsen og DNV GL har en 150 år lang oversikt over kjøring av innovasjon i maritim industri. Wilhelmsen er også en forranger for digitalisering i maritim industri, og derfor er vi så glade for å jobbe med dem for å utforske verdien av Veracity-industristanden, sier Remi Eriksen, konsernsjef og president i DNV GL.

Det fremgår av en pressemelding at Wilhelmsen øyner effektivitetsgevinster ved å dele data på DNV GLs Veracity-plattform. Wilhelmsen undersøker konkrete måter å utnytte sine data på gjennom DNV GLs Veracity-industriplatform. I et av de første pilotprosjektene for deling av data på den nye åpne plattformen, tester Wilhelmsen et system for å dele skipsoverensstemmelses- og betingelsesdata med havnestatlige myndigheter for å redusere papirarbeid og fysiske inspeksjoner når de kommer inn i havner.

– Samtidig som skip og skipssystemer blir mer sofistikerte, har vi mer utstyr med sensorer ombord som genererer og deler data. Hvis vi kan samle og systematisere disse dataene, åpner dette et stort utvalg av muligheter. For eksempel vil man kunne forutsi vedlikeholdsbehov, og optimalisere fartøyets ytelse og sikkerhet deretter. Eller gjøre portinngangsprosedyrene mer jevne og effektive. Veracity-plattformen fra DNV GL gjør det mulig for oss å utnytte disse dataene bedre ved at vi kan invitere partnere, leverandører og andre interessenter til å dele data og samarbeide på plattformen, sier Inge André Sandvik, sjefdirektør hos Wilhelmsen-konsernet.

For tiden tester Wilhelmsen og DNV GL et pilotprosjekt på Veracity-plattformen i samarbeid med en stor havnemyndighet. Wilhelmsen har opprettet en sikker datakonto på Veracity, der de samler tilstand og relevant data på sine fartøy.

– Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, men det viser hvordan en åpen og sikker dataplattform kan redusere friksjon mellom interessenter og skape større effektivitet, sier Sandvik.

Bjørn Tore Markussen, administrerende direktør for Veracity-plattformsenheten i DNV GL, sier: – Vi har bygget Veracity for å skape en sikker dataplattform for digital innovasjon og samarbeid som kan drive forbedret forretningsytelse og sikkerhetsstyring. Veracity er designet spesielt med eiendomseiere som Wilhelmsen i tankene, som står overfor utfordringen med å ha data i mange forskjellige «siloer», som kan hindre dem i å utvinne den sanne verdien av dataene sine.

Veracity gjør det mulig for Wilhelmsen å dele og samle data på en sikker måte, samtidig som forbindelsene mellom ulike industriaktører tilrettelegges. Veracity inneholder også en markedsplass hvor plattformsbrukere kan få tilgang til industrielle applikasjoner og dataanalytiske tjenester som kan hjelpe dem med bedre utnytte dataene.