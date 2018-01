Wigdahl overtar roret i NFT

Styret i verdens tredje største brønnbåtselskap, har ansatt Oddleif Wigdahl (35) som ny daglig leder i Norsk Fisketransport AS. Han er i dag operasjonssjef i selskapet.

Norsk Fisketransport AS er datterselskap i det integrerte havbrukskonsernet NTS ASA, hvor Harry Bøe er administrerende direktør. Bøe etablerte Norsk Fisketransport AS sammen med Børge Lorentzsen i 2004, og har ledet selskapet med stødig hånd fram til i dag.

– Som operasjonssjef har Wigdahl dokumentert ferdigheter og levert resultater som gjør han svært godt kvalifisert til å lede og videreutvikle brønnbåtvirksomheten vår, sier avtroppende daglig leder Harry Bøe i en pressemelding. Høy konsernaktivitet gjør det nødvendig for Bøe å redusere antall roller med daglig lederansvar.

Wigdahl er utdannet maskinist, og har bakgrunn fra både Forsvaret, kystfart og som teknisk sjef i Seaworks. Wigdahl har jobbet i NTS-gruppen siden 2014, og har det siste året også vært daglig leder i NTS Management AS ved siden av operasjonssjef i Norsk Fisketransport AS.

– Selv om jeg nå ikke blir like tett på den daglige, operasjonelle driften av fartøyene, gleder jeg meg til å ta fatt på nye spennende oppgaver med å videreutvikle brønnbåtvirksomheten sammen med et fantastisk dyktig lag – både på sjø og land, sier Wigdahl.

Gjør endringer i to styrer

I forbindelse med lederskiftet i Norsk Fisketransport AS, går NTS-direktør Harry Bøe inn som ny styreleder i selskapet. Han overtar etter Roger Granheim, som er styreleder i NTS ASA. Granheim har i en overgangsfase vært styreleder i Midt-Norsk Havbruk AS, etter overtakelsen i juni 2017. I løpet av kort tid overtar Roald Dolmen styreledervervet. Dolmen tiltrådte ved årsskiftet stillingen som leder for strategi og forretningsutvikling i NTS ASA, med ansvar for havbruk og nye forretningsområder.

Samtidig som Roald Dolmen blir ny styreleder i MNH blir administrerende direktør i NTS ASA, Harry Bøe, nytt medlem av styret.