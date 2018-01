Westcon Løfteteknikk kjøper Gleipnir AS og Gleipnir Sp.z.o.o

Gleipnir, som spesialiserer seg innen design og produksjon av løfte-, styrings- og håndteringsutstyr innen offshore, maritimt, fiske og industri, blir nå et produktnavn under Westcon Løfteteknikk.

Administrerende direktør i Gleipnir, Jon Arne Valen, sier at dette er et viktig strategisk valg for å styrke en videre vekst av produktnavnet Gleipnir, gjennom Westcon Løfteteknikk heter det i en pressemelding.

Administrerende direktør i Westcon Løfteteknikk, Karl Johan Jentoft, sier at dette er et viktig strategisk kjøp for å styrke den posisjonen Westcon Løfteteknikk har innenfor sitt fagfelt.

Westcon løfteteknikk har hovedkontor i Haugesund, og avdeling i Stavanger, og omsetter for 150 millioner kroner. Selskapet har 135 ansatte.