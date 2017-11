Wärtsilä leverer motorer og avgassrensing til amerikansk cruiseskip

Wärtsilä har inngått en avtale med Ulstein Design & Solution om om leveranse av motorer og eksosrensingssystemer til cruiseskip under bygging. Det skriver leverandøren i en pressemelding.

Det 104 meter lange ekspedisjonscruiseskipet bygges av China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) i Kina for Sunstone Ships i Miami, USA.

Wärtsiläs kontrakt ble inngått med norske Ulstein Design and Solutions, som er ansvarlig for å levere skipets design og utstyrspakke til verftet. Ordren ble bestilt i juni 2017. Det er opsjoner for ytterligere ni fartøy.

Leveransen består av to sekssylindrede Wärtsilä 20-motorer, utstyrt med Wärtsilä NOR eksosrenseanlegg, samt to åttesylindrede Wärtsilä 20 motorer. Wärtsilä NOR er basert på SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). Systemet er kompatibelt med ulike krav til reduksjon av nitrogenoksidutslipp (NOx), deriblant IMO Tier III-reglene.

Utstyret skal leveres til verftet i januar 2018, og skipet forventes å komme i drift i september 2019.