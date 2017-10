VR: Billig og god løsning

Presentasjoner av kompliserte arbeidsprosesser og konstruksjoner, kan gjøres enkelt og billig. Glitch har svaret, mener de.

– Ved hjelp av VR-teknologi (virtual reality) kan vi detaljpresentere de mest kompliserte arbeidsoperasjoner slik at man kan gå inn i selve prosessen og delta. Teknologien er ikke ny. Det nye er at økende datakraft og datamengde, gjør mulighetene flere og bedre, sier daglig leder i Glitch Studios AS, Tobias Barvik til Skipsrevyen. Han mener at denne måten å drive prosjektpresentasjoner på både er arbeidsbesparende, og ikke minst kostnadsbesparende for bedrifter.

– I stedet for å hente kunder fra hele verden til et visningssenter, kan man ta med hele visningssenteret til kunden. Det digitale visningsrommet består tross alt bare av en PC og VR-briller.

Kommer mer

Barvik forteller at selskapet har opplevd en strøm av interesserte som vil vite mer om mulighetene som ligger i bruken av denne teknologien. De har flere kunder på listen, blant annet det multinasjonale konsernet Eltek.

– Vi laget en VR-presentasjon for Eltek og vi har laget opplæringspakker. Nå jobber vi med en presentasjon for en av Audi-modellene, forteller Barvik. Maritim sektor og offshore er interessante næringer de ønsker å jobbe mer for, selv om denne teknologien ikke er ny der.

– Innen for olje-og gass vet jeg at de har mye erfaring med bruk av 3D og VR, sier Tobias Barvik.

Opplevelse av skala

I følge Barvik er VR-mediet det eneste mediet vi har som gir en opplevelse av skala. Eksempelvis rom, plassering, høyde og så videre.

– Ser vi på en flat skjerm kontra VR så er det også stor forskjell på hva vi husker. Dette er en erkjennelse som er viktig å ha med seg med tanke på hva slags teknologi man benytter i opplæringssammenheng, sier Glitch-sjefen.