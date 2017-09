VM-feber på ukens skip: Fjord Cat

– Jeg har seilt i hele mitt liv, og på Fjord Cat i Fjord Line siden 2011, forteller David Mannov. Kapteinen skal bemanne skuta mens den ligger til kai i Bergen under sykkel-VM.



Kaptein Mannov begynte som avløser, men har hatt fast jobb på hurtigfergen til Fjord Line som seiler mellom Hirtshals og Kristiansand, siden 2012.

– Vi har en hurtig forbindelse, det er det som er attraktivt med Fjord Cat. Hun går i 35 knop og har en offisiell overfartstid på to timer og et kvarter, så det er et godt alternativ til de andre aktørene, sier Mannov til skipsrevyen.no.

Hurtigfergen har normalt 676 sitteplasser, men nå er mange av setene plassert på bildekket, for nå skal det være fest og disko om bord i forbindelse med sykkel-VM som Fjord Line er sponsor for.

– Jeg synes det er gøy å seile i Fjord Line, og jeg synes det er spesielt gøy med denne typen hurtigbåt, sier kapteinen.

Sommersesongen er akkurat avsluttet for mannskapet om bord. Normalt sett er den på vei til vinteropplag i Fredrikshamn på denne tiden, der det skal utføres vedlikeholdsarbeid og båten skal klargjøres for neste vår.

– Til neste år er Fjord Cat 20 år, så den krever mer og mer vedlikehold. Det er alltid mye å se til. I år fikk vi en ekstra forlengelse av sesongen, og det ville jeg ikke gå glipp av. Det er jo en helt annen båt nå som den bygges om til festbåt med store skjermer over det hele, sier kapteinen videre. I vinterhalvåret hender det at han er avløser på Bergensfjord og Stavangerfjord.

Fjord Cat er den eneste katamaranen i Fjord Line porteføljen per i dag. Fjord Line har imidlertid bestilt en ny katamaran. Den nye blir litt større enn Fjord Cat og skal leveres i 2020. Da vil Fjord Cat være 22 år gammel og sannsynligvis selges til utlandet.