Vil utvikle havner og nye skipsruter for Arktis

Arctic Frontiers

-Det er viktig for å få norsk fisk raskest mulig ut til verdensmarkedet at vi utvikler havner og nye skipsruter for Arktis, sa transportminister Ketil Solvik Olsen (FrP), da han holdt sitt innlegg på Arctic Frontiers i dag.

Solvik Olsen opplyste at det finnes mange private finansieringsinitiativer for havneutbygging i Arktis og at Regjeringen er positiv til å samarbeide med slike utviklingsinitiativer for havner og nye skipsruter.

Hilser autonome skip velkommen

– Vi må også ta i bruk ny teknologi, sa Solvik Olsen. Internett må bygges ut i Arktis. I 2018 får Norge sitt første autonome skip. Statsråden viste til initiativet til Yara Birkeland og Kongsberg. Myndighetene hilser dette initiativet velkommen og vil sørge for at alle lover og regler blir overholdt.

Vil fly passasjerer og fisk på samme fly

Solvik-Olsen tok også til orde for å kombinere fisketransport og turister i passasjerfly slik at det ville bli bedre økonomi i flyrutene.

– Flyplassene må da også utvikles bedre for å håndtere fisk på en best mulig måte, sa han.