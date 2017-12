Vil snu opp-ned på hele båten

Her må vi gjøre ting helt annerledes, tenkte Roger Ulriksen, og foreslo å snu byggemetoden for skrog til Polarcirkel-båter på hodet.

Skroget til de robuste Polarcirkel-båtene består av bestandig PE-plast, inklusive rør, produsert lokalt i Mo i Rana av Helgeland Plast. Den unike flyteevnen og hardføre kvaliteten gjør PE-plast til et ideelt byggemateriale for båter som skal tåle tøffe farvann og mye vær, dette skriver AKVAgroup i en nyhetsmelding.

Men det er også et levende materiale som utvider seg og trekker seg sammen i takt med temperatursvingninger. Det har gjort sammenstillingen utfordrende for båtbyggerne hos Helgeland Plast.

– Det er nok seks år siden jeg først kom på tanken. Tidligere har vi startet byggingen med pontongen (flyterøret, red. anm.) som ligger på toppen av skroget og brukt mye tid på å tilpasse og sveise fast spantene fra innsiden. Ved å snu det rundt – altså presse pontongen i posisjon slik at spanteskjelettet passer perfekt til spantesettet, for så å sveise det til pontongene fra oversiden, blir det bli mindre tilpasninger og bedre arbeidstillinger for sveiserne, forklarer teknisk tegner Roger Ulriksen i meldingen.

Da ideen ble født, jobbet han som plastsveiser på gulvet hos Helgeland Plast. I 2014 åpnet det en maskiningeniørlinje ved Universitetet i Tromsøs avdeling i Mo i Rana. Ulriksen, som tidligere har gått teknisk fagskole, så sitt snitt til å utvide sin faglige tyngde. Da bachelor-oppgaven skulle skrives så han det som en anledning til å få gjennomslag for den nye byggemetoden. Oppgaven konkluderte med at «opp-ned-metoden» kunne spare inn hele 20 prosent av arbeidstiden fram til dørken stod klar.

– Utfordringen med dagens metode, hvor vi starter med pontongen, er at vi har mange deler som skal passe til én. Snur vi på det, vil spantesettet danne et stivt «skjelett» som pontongen hviler på. Mindre tilpasninger betyr kortere produksjonstid, forklarer han.

Første «opp-ned-skrog» ble nylig fullført med lovende resultater. Bedriften vil bygge rundt fem båter på denne måten og teste dem grundig på vannet før det blir tatt en endelig konklusjon på om den nye byggemetoden skal innføres for alle båtmodeller. Byggelaget i produksjonshallen er imidlertid ikke i tvil om at framtiden er opp-ned.

– I dag ligger vi på knærne oppi skroget for å sveise delene sammen. Nå kan vi stå på utsiden i en langt mer ergonomisk riktig stilling og gjøre jobben både raskere og bedre. Ettersom den nye byggemetoden gjør skroget mer standardisert, vil det også bli mindre tilpasninger i de neste produksjonsstegene, sier plastsveiser Mathias Aag i meldingen.