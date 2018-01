Vil redde verdenshavene med superskip

Nina Jensen og Kjell Inge Røkke vil redde verdenshavene med superskipet REV. I dette intervjuet med Skipsrevyen forteller hun hvordan.

Intet mindre. Det er rett og slett visjonen til Røkke, Vard og Nina Jensen. Et gigantisk forskningsskip på 182 meter. Det største Vard i Brattvaag noensinne har bygget. En flytende tenketank med verdens mest avanserte havlaboratorium, forsknings- og prøvetakingsutstyr, kunstnere, innovatører og teknologieksperter ombord. – Er det ikke fantastisk, da? Nina Jensen ler og sprudler om hverandre når hun forteller Skipsrevyen om eventyrskipet som Askeladden fra Molde og de gode hjelperne hans skal bygge. – Vi må ikke bare tenke ut av boksen. Vi må glemme hele boksen og tenke helt på nytt, sier Jensen til Skipsrevyen.

100 prosent fri forskning

Et eventyrlig drømmeskip som tar mål av seg til å redde verdenshavene ved hjelp av verdens fremste havforskere, skipsteknologi og design, kombinert med resultatrettet forskning som kan teste ut hypotesene og gjennomføre eksperimentene og måle effektene mens skipet bokstavelig talt seiler rundt i sitt eget forskningsfelt-havet! Forskningen skal være 100 prosent fri. – Det var viktig for meg, sier Nina. Det er en uavhengig vitenskapskomite som skal velge ut og prioritere de prosjektene og forskerne som skal få bli med på forskningstoktene.

Må slutte å behandle havet som søppelkasse

Nina Jensen har jobbet i WWF i 15 år. De siste seks årene har hun ledet organisasjonen. Nå skal hun lede verdens mest avanserte forskningsskip. Bygget av en privatmann som har skapt sin formue på sjøen, først som fisker, så som eier av Aker, et konsern som har sin opprinnelse innenfor verftsindustri og skipsbygging, men som i dag også er engasjert i offshore, olje, fisk, sjømat, eiendom, finansiering og forskning. Miljøverneren og milliardæren har funnet hverandre i en oppriktig bekymring for verdenshavene. – Hvis det er havet som vi skal leve av nå og i fremtiden så kan vi ikke fortsette å behandle det som verdens største søppelkasse, sier Jensen.

Miljøengasjementet startet tidlig

Miljøengasjementet startet allerede som liten. Nina Jensen vokste opp på Majorstua i Oslo. I støy, trafikk og kaos. – Vi bodde midt i Majorstukrysset, sier Nina. Jeg flyktet ofte til mors barndomshjem ved Ulvøya. Her fant jeg ro og idyll og ble fascinert av livet i havet. Etter hvert som jeg vokste til så fikk jeg også enormt lyst til å ta vare på det. Pappa viste meg dyrespor og var opptatt av naturen og en ivrig fisker, selv om han drev skobutikk av yrke. Jeg drømte om alle fisketurene vi skulle på. Dessverre var faren mye syk og døde allerede da Nina var 13 år gammel. – Kanskje er det for å hedre hans minne og sørge for at andre kan få de fisketurene som vi aldri fikk? sier Nina. Hun var minstejenta i søskenflokken med en bror og en søster som var syv år eldre. Nina er en utpreget konkurransejente. Tror det kom av deres taktikk for å lure meg til å gjøre ting for seg i oppveksten, med å si til meg at: Det klarer du ikke! Det rekker du ikke! Det får du ikke til! – Jeg skulle vise dem at jeg fikk det til! Jeg skulle vise dem at jeg var like god som dem. Det var på grensen til desperasjon! Det har satt seg i ryggraden og infiltrert seg til å bli en sentral del av meg.

Sa først nei til Røkke

Jeg har veldig vanskelig for å si nei, sier Nina. Du sa jo først nei til Røkke, innvender vi. Ja men jeg har verdens best jobb. Det var helt utenkelig for meg å skulle gi opp den jobben jeg hadde. Det har vært et privilegium å få jobbe i WWF, men WWF vil klare seg godt uten meg. Organisasjonen er full av dedikerte og kompetente medarbeidere som vil ta kunnskapen og det viktige arbeidet videre.

Rigger nytt initiativ som skal redde livet i havet

Hva var det som gjorde at du endret mening? – Jeg ble bedre kjent med Kjell Inge og skjønte etter hvert hvilke ambisjoner han hadde. Jeg innså etter hvert at jeg kunne få til dobbelt så mye sammen med ham. Prosjektet hans er bunnsolid og med store ambisjoner. Vi skal rigge et nytt initiativ som skal redde livet i havet! Det er et eksepsjonelt spennende prosjekt. Kjell Inge har et grunnleggende og gjennomgripende engasjement for havet. Han er oppriktig bekymret. Så tror jeg han tenker: Hvor lang tid har jeg igjen? Hva skal jeg bruke tiden min og pengene mine på? Han er den eneste i Norden så vidt jeg vet som har forpliktet seg til Bill Gates sitt «giving pledge» til å gi bort 50 prosent av sin formue .

Rykende uenige men verdens beste venner

Du gikk offentlig ut og sa at Norge trengte en ny regjering fordi den gjorde en for dårlig jobb på miljøområdet. Hvordan er stemningen rundt kaffebordet i familien? (Nina Jensens søster er Norges finansminister Siv Jensen (FRP). Hun ler. Den er i hvert fall veldig underholdende. Vi er rykende uenige i mange saker, men verdens beste venner. Jeg tror f.eks. ikke Siv jubler over at oljefondet vil selge seg ut av olje, mens jeg jubler. Jeg er spent på hva denne regjeringen kan levere på miljø. Høyre har programfestet å overlevere kloden i en bedre tilstand til kommende generasjoner. Samtidig taper vi natur i et rekordtempo. Vi må snu trenden. Det er forresten ingen tidligere regjeringer som har klart dette heller, legger Jensen til. Vi må bevilge betydelig mer til grønt skifte. Klima og miljø er fremdeles feid av banen i den store konkurransen. Heldigvis kommer Venstre trolig nå inn i regjering og kan korrigere dette.

Hva skjer når havet ikke klarer å reprodusere seg selv?

Hva skjer når havet blir stå fullt av søppel at det går tomt for oksygen? Mange steder er det allerede lufttomme rom, eller såkalte døde soner, i havet. Vi behandler havet som en gigantisk søppelkasse.

Vi sier vi skal høste av havet. Vi sier at våre nye arbeidsplasser skal komme fra havet. Men hvordan skal det skje. Hva skjer når havet blir ute av stand til å reprodusere seg selv? Det er ikke en utømmelig bankkonto. Vi trenger ikke mer fiskedød.

Den eneste miljøsaken jeg er villig til å lenke meg fast for

er varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi trenger ikke flere utredninger. Vi har allerede over 90 fagrapporter. Ingen oljeboring her! Alle som vil ha en ny utredning kan bare ikke klare å akseptere dette svaret. Det er tidenes absolutte galskap. Det kommer aldri til å skje på min vakt. Men olje og fiskerivirksomhet har da gått godt sammen i årtier i Norge, innvender vi. Vi har klart å balansere det. Det er riktig. Samtidig har det også vært stor konflikter mellom de to næringene. Både når det gjelder forurensende utslipp og seismikkskyting som har mye sterkere negative effekter på livet i havet enn vi før trodde, med sprengte svømmeblærer, ødelagt hørsel og skremmeeffekter.

Det kommer til å bli fantastisk

70 prosent av plasten synker nedover i vannmassene og til havbunnen. Derfor har vi en formidabel oppgave foran oss i å rydde opp. Vi starter trolig i Arktis, selv om det ikke er endelig bestemt. Det blir resultatorientert forskning med testing underveis. Vi har eget modellverksted med avanserte 3D printere og annen spennende teknologi. Vi vil samle kunstnere, ingeniører, grundere, forskere og folk fra helt ulike disipliner og bakgrunner om bord. Mennesker med helt ulike tenkesett. Først da kan vi klare å tenke helt nytt – og kanskje skape helt nye løsninger. Det kommer til å bli fantastisk!