Vil bli totalleverandør innen hydrogen

– Når Nel, Hexagon og Powercell gjennom «joint venture» i Hyon tilbyr integrerte løsninger innen hydrogen for hele verdikjeden, er det meningen at det skal komme kundene til gode, sier administrerende direktør Tomas Tronstad i Hyon til skipsrevyen.no.

Tronstad leder det forholdsvis nyoppstartede selskapet som eies av tre partnere; Nel driver med produksjon, utstyr og fyllestasjoner for hydrogen. Hexagon lager komposittlagertanker for gass, også hydrogen. Powercell fra Gøteborg som lager brenselceller.

Maritim fokus

Hyon vil i starten fokusere på det maritime. Tronstad vil sammen med kollega og marine technology director Arild Eiken, bidra med konkret erfaring fra shipping og teknisk side, ved å tilpasse produkter til den maritime kvalifiseringen.

– Det siste går på at brenselsceller skal optimaliseres for marinbruk, vi skreddersyr og lager systemløsninger mellom tank- og brenselsceller, og forsøker å tenke konkrete løsninger i skipet, forklarer Tronstad til skipsrevyen.no.

Nærskipsfart og miljø

– Innen skipssegmentet retter vi oss inn mot den nisjen som ligger utenfor der batteri typisk kan gjøre en god jobb. På veldig korte distanser så gjør batteri en god jobb. Vi retter oss mot mindre og større prosjekter mot nærskipsfart i starten. Det inkluderer alt av ferger og kan og inkludere fiske.

Tronstad presiserer at det skjer mye innen hydrogen som blant annet skyldes en del viktige megatrender. Det ene er fokus på miljø.

– Det gjelder ikke minst i Norge, men også ute i verden. Innenfor mange sektorer er det liknede krav til renere løsninger. Det er og en økende fokus og grad av bruk av gass. Det gjelder ikke bare hydrogen, men også naturgass. På skip er dette nå det kommende, og i Norge spesielt er det flere aktører med 0-utslipp innen shipping som har skapt et marked for oss, utdyper Tronstad.

One stop shopping

Tronstad legger ikke skjul på at ambisjonen er å bli en ledende aktør innenfor levering av integrerte systemer, hvor da de tre eieren kan få nedslagsfelt for sine produkter.

– De tre eierne vi fortsette på vanlig måte i sine kanaler med sine kunder, men det vi i Hyon ønsker er å bli det ledende stedet å gå for å få en totalløsning og alt inn på et sted – one stop shopping.

– Det er først og fremst innen maritim næring at Hyon nå utvikler løsninger, men i fremtiden skal vi også inn på andre felt, og det er nok av veldig viktige og interessante felt, avslutter han.

Hyon AS ble etablert i april, og startet opp for fullt 1. september.