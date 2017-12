Vil alltid redde folk i havsnød – uansett

Norsk Sjøoffisersforbund tar kraftig avstand fra uttalelser fra nordmenn på nettet om behandlingen av båtflyktningene i Middelhavet.

Noen har ment at Norge ikke skulle deltatt i aksjonen i det hele tatt. Andre har gått lenger og nærmet godtet seg over menneskene som er blitt drept på ferden over havet (se bildet nederst)

Ikke verdt spaltemeter

Slike uttalelser tar forbundslederen i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, kraftig avstand fra.

– Norske sjøfolk har alltid, og vil alltid, redde mennesker i nød. Det skal det ikke være noe tvil om overhodet. At noen mennesker bruker tid på å komme med slike forferdelige uttalelser er egentlig ikke verdt å bruke krefter på, sier Sande.

Han tror det ligger i de aller fleste nordmenn sitt DNA å ville redde folk som er fare på havet. At noen bruker nettet til å gi utrykk for noe annet endrer ikke det synet.

– Men folk blir jo bekymret når det kommer i slike store mengder som vi har sett de seneste årene. Jeg forstår den bekymringen, men er folk i nød på havet så må de ha hjelp, fastslår Sande.

Nødvending ekspertise må på plass

Når Olympic Commander blir hentet hjem er han opptatt av at det erstattes av skip med den rette kunnskapen og ekspertise. Handelsflåten ikke er ment, eller trent, for å redde så mange som er kommet over Middelhavet de siste årene mener forbundslederen

– Sjøfolkene våre har sett helt grusomme ting, som de ikke er trent for å takle, og vi har sett tilfeller av at noen sliter med posttraumatiske stress-syndrom etter å ha kommet hjem, sier Sande.

Nå som det er vinter er det ventet at flyktningestrømmen avtar noe. Sande håper arbeidet som drives nær kysten av Libya også vi ha effekt, slik at færre begir seg ut på den livsfarlige reisen.