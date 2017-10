«Viking Princess» har fått batteri

Mandag 9 oktober ble «Viking Princess» overlevert Eidesvik Offshore. Da satte skipet straks kurs mot Aberdeen for å gå ut i oppdrag for Chevron.

Prosjektdirektør hos Wärtsilä, Sindre Utne, har siden oppstart av prosjektet i mai 2017 hatt ett team som har arbeidet intensivt med prosjektet frem til ferdigstilling nå i oktober. Skipet som opprinnelig hadde fire generatorer om bord, har nå fått erstattet en av de to mindre generatorene med en Corvus batteripakke som en av flere komponenter i Wärtsilä’s Hybrid System, skreddersydd for dette fartøyet.

– Tradisjonelt sett har en havarert generator blitt erstattet med en ny, men da den ene generatoren på Viking Princess havarerte, valgte Eidesvik isteden å redusere antall generatorer fra fire til tre, ved å sette inn en batterisystem. Batterisystemet går da inn som en virtuell generator i skipets totale energisystem. For første gang i verden erstatter ett OSV fartøy en havarert generator med et batterisystem, som frem til nå kun har vært benyttet for å optimalisere driften, men her erstatter den altså generatoren, forklarer Utne til skipsrevyen.no.

En milepæl for shipping

Utne fremhever videre at batterier de siste årene er blitt brukt i en rekke prosjekter for å avlaste og optimalisere drift av generatorene.

– Med tiden har vi sett at forholdstallet er i ferd med å snu. I kraft av de siste års teknologiutvikling og innovasjon har batterier gått fra ha en liten rolle til å overta en av hovedrollene om bord, sier Utne videre.

Dette mener han gjør prosjektet til en viktig milepæl i shippingindustrien.

– Det er en slags batterirevolusjon der høyteknologifartøy med stort energibehov og øvrige fartøy nå kan oppnå bedre effekt, bedre miljøgevinst, fuel- og driftsbesparelser, og sikrere operasjonelle driftsforhold. Beregninger har vist at fuelbesparelser kan komme opp mot 30 prosent i ulike driftsoperasjoner, mens fartøyet totalt vil ligge mellom 13 og 18 prosent i fuel- og CO 2 reduksjon i «Viking Princess» tilfelle, opplyser han.

Utne sier til skipsrevyen.no at det har vært spennende og utfordrende å jobbe med prosjektet.

– Det har vært et banebrytende utviklingsprosjekt, i godt samarbeid med Eidesvik og DNV GL, for å implementere teknologi og tolke regelverket som til dels har blitt utviklet for dette prosjektet, sier han.

Det neste store prosjektet vil ikke Utne gå ut med riktig ennå. Han sier ikke mer enn at det på generell basis er mange spennende prosjekter i anmarsj, og bransjen har definitivt fått øynene opp for denne og andre løsninger som innebærer bruk av batterier.