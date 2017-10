– Vi har vært offensive

– Vi selger typisk elektro materiell til olje og gass, gjerne utstyr som har med kommunikasjon å gjøre. Mye av det vi holder på med har å gjøre med ting som er sertifisert og godkjent for å stå i et eksplosjonsfarlig miljø. Altså ex-sertifisert, sier daglig leder i Adeptor, Dag Ivar Roald.

Bedriftsledere forteller til skipsrevyen.no at antall ansatte i Adeptor har gått opp, til tross for en generell nedgang i markedet. Ledelsen bestemte seg tidlig for at de skulle bruke krisen til sin fordel.

– Vi tenkte at vi mens noen fikk panikk, heller ville klinke til og spise markedsandeler. Så her hos oss har markedsandeler gått opp, og omsetningen har gått moderat opp og er stabilt økende. Mens vi økte fra 2015 til 2016, gikk alle andre kraftig ned i omsetning, sier Roald.

Han tilføyer at Adeptor er en hovedaktør, at de som importører har vært offensive og tatt om bord flere og flere produkter.

– For oss er OTD naturligvis en viktig møteplass. Vi har knappe marginer, og burde egentlig spart inn på sånne ting, men vi synes det er viktig å vise våre kunder og samarbeidspartnere at vi stiller opp både i gode og dårlige tider.