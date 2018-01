Vi går i land!

Den hvite karakteristiske Ishavskatedralen dukker opp under Tromsøbrua. Tiden er kommet til å vinke MS Nordkapp farvel. Etter å ha mønstret på i Bergen er tiden kommet for å gå i land. Det er vemodig, men samtidig er vi fylt av gode minner. Det har vært en eventyrlig tur. Vi får si som alle vi har møtt. Vi kommer tilbake!

Tromsø er hovedstaden i Arktis. Slik presenterer i alle fall byen seg på den store konferansen Arctic Frontiers som pågår i disse dager. Vi vugger enda når sjøbeina byttes ut med arktisk jord. Vi kom med Sola. I går kom den tilbake!

Det er et par butikker jeg gjerne må innom når jeg først er i Tromsø. Det er den fine souvernirbutikken Tromsø Souvernirer & Gifts som ligger oppe ved kirken midt i byen. Her har de spesielt fint samisk håndverk, kniver og smykker. Før hadde de også selskinnstøfler ,men det har de sluttet med. Det ble så mye bråk! Hørt på maken! Skal vi rulle inn tærne bare fordi Birgitte Bardot ikke liker seljakt? Det har da vært en del av norsk kultur i uminnelige tider! Den andre er Søstrene Ingebrigtsen. Her selges nordnorske spesialiteter som tørket Lofotsnacks av tørrfisk og reinskav av reinkjøtt.

Skal du ut og spise anbefales Emmas drømmekjøkken (det er i andre etasje det skjer) og selvsagt Skarven, som du slett ikke kan være i Tromsø uten å besøke. For ikke å snakke om Rorbua der så mange latterkuler fortsatt henger igjen i veggene etter han Oluf og han Skoglund og han Trond Myhre.

Det fine polarsenteret har et fint akvarium og du får vite mer om dyrelivet og menneskene i Arktis. Universitetet i Tromsø er det eneste i verden som underviser i urfolks rettigheter. Selvsagt kan du booke deg inn på Nordlyssafari, reinkjøring og hundesleder. Tromsø har alle de aktiviteter du kan tenke deg. Å oppleve en hundeslede i snødekte landskapet er en fin opplevelse. Før hundene skal gå er det et lurveleven. Så snart de kommer i gang er det helt stille. På slutten av turen serveres varm reinsuppe i lavvoen.

Min favoritt er likevel midnattskonserten i Ishavskatedralen. Denne særegne stemningen som det er midt i natten å oppleve en konsert i dette kirkebygget som er tegnet av ”mannen til Ingrid Espelid”. I Kragerø hadde vi en dame som het ”Fru ingeniør Kai Sibbern, ” men her i byen har de altså en arkitekt som har tegnet en av verdens vakreste kirkebygg, hvor TV-kokka danker ut arkitekten i kjennskap, men han heter altså Jan Inge Hovig. Jeg skjønner ikke hvorfor menighetsrådet har motsatt seg å lyse opp det vakre glassmaleriet i fondveggen under midnattskonserten. Det hadde gitt ytterligere enn dimensjon til opplevelsen.

Skipsrevyen takker Hurtigruten for en uforglemmelig seilas langs kysten. Et snaut 20-talls saker har det blitt på turen fra Bergen til Kirkenes som til sammen er lest av over 40.000 mennesker. Litt debatt har det også blitt om dette og hint, men slik skal det bare være . Det skjerper bare appetitten, og det trenges om bord i Hurtigruten! Maken til servering og traktement på mat og drikke skal du lete lenge etter. Det blir hardt å komme hjem til gulosten og leverposteien.

Det har vært hyggelig å ha dokker ombord sier hotellsjef Jahn og det kan ha vært verdifullt for dere også, for å nå følger alle med på Skipsrevyen, ler han. Skipsrevyen tapetserte hele foyeren på dekk fire med saker fra seilasen.

Tre støt i skipsfløyten! Betyr ”Jeg går bakover.” MS Nordkapp glir sakte ut fra kai i Tromsø på vei mot nye eventyr. Takk til alle som har fulgt med oss på turen.