– Venstres forslag om å fjerne avgiftsfritak på båtdiesel vil få store negative konsekvenser

Venstre har varslet at de vil gå inn for å fjerne avgiftsfritaket på båtdiesel i sitt forlag til statsbudsjett. Hvis partiet får tilslutning i regjeringen, vil dette i så fall få meget store negative konsekvenser på flere områder, både økonomisk og miljømessig. Det sier president i kongelig norsk båtforbund, Egil Kr.Olsen.

I vårt forslag til alternativt statsbudsjett setter vi først og fremst ned skatter og avgifter på det vi vil ha mer av, arbeid og arbeidsplasser, sier pressesjef i Venstres stortingsgruppe Jan-Christian Kolstø. Med vårt budsjettforslag vil folk som tjener 1 millioner kroner eller mindre, få en gjennomsnittlig skattelette på 3000 kroner.

Ikke viktig?

-Det er riktig at vi, i tråd med anbefalingen om en grønnere omlegging av avgiftene, foreslår å oppheve avgiftsfritaket for diesel til båtmotorer, men avgiftene knyttet til båtmotorer er ikke noe som står høyt på listen over saker i forhandlingene om statsbudsjettet, sier Kolstø.

Rammer båtfolket

-Sjø- og båtliv er i dag en av landets største friluftsaktiviteter, fremholder Egil Kr. Olsen. Over halvparten av befolkningen er på båttur en eller flere ganger i løpet av året. Vesentlig økte kostnader ved båtbruk kan føre til at færre velger å anskaffe båt og vil heller anskaffe bobil eller bruke feriene på flyturer til sydlige strøk, med de miljømessige konsekvensene dette innebærer. Rent økonomisk betyr det at penger som ellers ville blitt brukt i Norge blir lagt igjen i utlandet.

Negativt for næringslivet i kystkommuner

De som allerede har båt, og fortsatt vil beholde den, vil bruke båten mindre og på kortere turer. Dette vil få negative økonomiske konsekvenser for næringslivet i kystkommunene, og spesielt i grisgrendte kommuner hvor båtturismen får stadig økende betydning for næringsgrunnlaget.

Økt byråkrati

Under forutsetning av at avgiftsfritaket beholdes for fiskere og landbruket, vil en slik endring ha betydelige administrative og økonomiske konsekvenser for staten i form av regelverk, forordninger og et kontrollapparat som skiller «klinten fra hveten».

Dreper båtgleden

I stedet for å frata kystbefolkningen gleden av å eie og bruke fritidsbåt, bør friluftsliv på sjøen likestilles med friluftsliv på land! Politikerne burde være mer opptatt av å stimulere til økt båtliv, med alle fordelene som et aktivt båtliv innebærer, først og fremst for befolkningens helse og trivsel, men også økonomisk og miljømessig!