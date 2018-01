Velkommen til Trondheim!

Skipsrevyen fortsetter seilasen med Hurtigruten langs kysten av Norge, og har i dag gjestet Trondheim, eller Nidaros som det den gang het, da Olav Tryggvason grunnla byen i 997.

Nidarosdomen speiler seg i Nidelven som flyter stille forbi i vinterkulden. En kvinand går inn for landing over vannspeilet. Kirkens omvisningsguider har iført seg sine røde kapper og står med hver sin plakat på engelsk, fransk og tysk. Det er ingen norske plakater å se…for å ta i mot Hurtigrutens passasjerer.

Katedralen er bygget over Olav den hellige som kristnet Norge. Da han falt på Stiklestad i 1030 var det likevel hans parti som vant kampen. Etter at Olav var død var det flere merkelige tegn ved liket. Da de åpnet kisten etter lang tid så de at hår og skjegg og negler hadde vokst. Folk som kom i nærheten av Olav levninger ble helbredet fra sykdom. Snart var Nidaros et like berømt valfartssted av samme betydning som Santiago de la Compostella for pilgrimer fra hele Europa.

Nidarosdomen er Norges største katedral og landets signingskirke. Høyalteret viser hvordan Olav Haraldsson ble tatt av dage og ført til Nidaros. Nidarosdomen er Norges signingskirke. Den norske kongen blir signet her. I bispegården like ved domkirken finner vi Norges riksregalier med kongens krone, septer og rikseple.

Over byen troner statuen av Olav Tryggvasson, byens grunnlegger. Den vakre broen over Nidelven mot Baklandet har en berømt port. Om man kysser portstolpen får man hell i kjærlighet i følge guiden som viste Hurtigrutens passasjerer omkring i trøndernes by. Stiftsgården er Norges største trebygning og benyttes av de kongelige under besøk i byen. Stiftsgården ble oppført for inntekter av godt fiskesalg.

På en høyde over byen fikk engelskmenn, amerikanere, franskmenn og tyskere oppleve en vakker sol over Trondheim. Langt der ute lå Munkholmen og blinket i solen. Munkholmen har vært brukt som rettersted, kloster, fengsel og festning. Greve Peder Griffenfeld satt fanget på øya i 22 år etter å ha blitt dømt for landsforræderi. Han ble anklaget for å ha mottatt bestikkelser, solgt embeder og tilbakeholdt kongelige ordrer. Den som ikke har evnen til å glede seg over en tur med Hurtigruten i full frihet i strålende sol burde vel kanskje tenke seg om en gang til?

Nu er dessverre Hotell Brittania stengt for oppussing. Palmehaven og restaurant Jonathan var klassiske steder for en middag og avec. Fiskesuppen på Jonathan var berømt og det blir spennende å se om restauranten kan innfri på nytt når nye Britannia etter planen åpner sine dører for publikum i 2019. Ellers kan vi anbefale To Rom og Kjøkken og Baklandet Skydsstasjon. Sistnevnte har sild og aquevit som spesiale. Røst på Trondheim teater høster også god kritikk. Det er vel ellers bare i Trondheim man kan komme på ideen om å kalle en sushi bar for ”Sabrura” ! Vinbarene Spontan og Rot er hyggelige steder om man bare vil dele et glass og en smårett.

Av skipsbyggertradisjoner må Fosen verft i Trondheimsfjorden nevnes. The World ble innredet her. Da vi seilte forbi lå MS Vesterålen på slippen. MS Nordkapp derimot holdt stø kurs videre mot Rørvik.