VARD skal bygge to nye spesialskip til Havbruk

VARD har inngått kontrakter på bygging av to frakt- og servicefartøy til FSV Group i Molde. Fartøyene skal bygges ved Vard Aukra, for levering i 3 kvartal 2018 og 1 kvartal 2019.

Fartøyene som er spesielt utviklet for service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. De to servicefartøyene vil få et helt nytt design og utrustning, hvor det er lagt stor vekt på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord.

Ambisjon om kraftig vekst

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapets strategi har mål om en kraftig vekst av flåten som i dag består av 10 spesialfartøy inklusiv to lektere, som driftes og leies ut til ulike operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt ROV- og subseaoppdrag.

VARD Aukra har viktig kompetanse innen havbruk

Arild Aasmyr, daglig leder i FSV Group sier: «FSV har en ambisjon om å være blant de ledende aktørene innen markedet for servicefartøy. Vi tror disse fartøyene i kombinasjon med svært dyktige ansatte kan bidra til en videre positiv utvikling for selskapet. Gode og sikre ordninger for de som arbeider på dekk er viktig for FSV Group, og det nye fartøyet vil derfor inneholde en omfattende pakke av hydraulisk hjelpeutstyr som gir sikre og effektive operasjoner for kunde og mannskap. FSV er også glad for å innlede et samarbeid med Vard Aukra. Verftet, som har lange skipsbyggertradisjoner, har tidligere vist en høy leveringspresisjon og innehar en viktig kompetanse innen havbruk og teknologi som ble utslagsgivende i forhold til valg av båtbygger.»

Ønsker FSV Group velkommen

Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra sier: “Det er veldig hyggelig å kunne ønske FSV Group velkommen til Vard Aukra. Vi setter stor pris på at de velger å bygge lokalt, og benytte seg av vår skipsbyggingskompetanse som er bygd opp gjennom generasjoner. Vi utvikler fartøy og løsninger som støtter våre kunders ambisjoner om bærekraftig og sunn drift, enten det er ved kysten eller på havet, i sjø eller på land. Disse to kontraktene er i tråd med vår satsing innen havbruk, og vi gleder oss til å samarbeide med FSV Group sitt team.»