VARD skal bygge fransk polarskip til 2,7 MRD

VARD skal designe og bygge et polar cruiseskip for det franske cruiseselskapet Ponant. Kontrakten har en verdi på 2,7 milliarder kroner.

Dette unike «state of the art» elektriske hybride cruiseskipet skal også kunne fungere som isbryter med LNG fremdrift. Skipet er utviklet av Ponant, Stirling, Aker Arctic og VARD.

Skal frakte cruiseturister til Nordpolen

Skipet er spesialkonstruert for å frakte passasjerer til polare strøk, som den geografiske nordpol på 90 grader nord. Skipet skal også seile på Ross Havet og til Peter 1 land. Skipet er samtidig en isbryter, klasse 2 og fyller kravene til de høyeste standarder for sikre og miljøvennlige operasjoner. Det er det første cruiseskipet med isbryterkapasitet som har LNG fremdrift. Skipet skal også utstyres med to helikoptre i to innendørs hangarer.

270 passasjerer

Skipet vil bli på 30.000 tonn, 150 meter langt, 28 meter bredt og kunne gjøre 15 knop i åpent hav. Skipets lugarkapasitet vil kunne huse 270 passasjerer. – Det er et spennende prosjekt for oss, sier administrerende direktør i VARD, Roy Reite. Vi ser frem til å bygge dette polarskipet for ekspedisjoner i polare strøk. Vard har solid erfaring med isbryterteknologi, og har bygget mange spesialskip for polare strøk gjennom flere generasjoner. Det er en glede å videreføre det gode samarbeidet vi har med Ponant, Stirling Design International og Aker Arctic. Skipet skal bygges ved Vards verft i Tulcea, Romania.