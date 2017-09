Vard med ny kontrakt

Vard Holdings Limited har inngått en kontrakt for design og bygging av et ekspedisjonsfartøy for Coral Expeditions i Australia.

Vard Design i Norge har i nært samarbeid med kunden utviklet et mindre fartøyet spesielt for eksotiske destinasjoner i regionene Asia-Stillehavet. Fartøyet er et VARD 6 01-design, med en lengde på 93,5 meter og en bredde på 17,2 meter. Kapasiteten er 120 gjester. I tråd med Coral Expeditions forretningskonseptet er skipsmiljøet tilpasset daglige ekspedisjoner med forelesninger og seminarer, der høy standard er vektlagt. Leveringen er planlagt fra Vard Vung Tau i Vietnam i 1. kvartal 2019.

Konsernsjef og administrerende direktør Roy Reite sier i en pressemelding at verftet er beæret av å bli valgt som den foretrukne designeren og skipsbyggeren for Coral Expeditions nye fartøy.

– Vard sine erfarne skipsbyggere og våre spesialiserte datterselskaper i inn- og utland ser frem til å samarbeide med Coral’s team, sier han.

Med en 34 års historie med innovasjon, er Coral Expeditions anerkjent som Australias mest etablerte ekspedisjonsoperatører. Det som begynte med miljømessige følsomme cruise på Great Barrier Reef, har vokst seg til en flåte med tre skip, som inkluderer to havgående katamaraner, «Coral Expeditions I» og «Coral Expeditions II», og flaggskipet 63 meter «Coral Discoverer». Coral Expeditions har hovedkvarter i Cairns, og tilbyr ekspedisjonscruise til destinasjoner som er på verdensarvslisten, blant andre Great Barrier Reef, Kimberley-regionen, Cape York og Arnhem Land, Papua Ny Guinea, Indonesia, Sør-Stillehavet, Tasmania og Sør Øst Asia.