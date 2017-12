Ukens skipsbesøk: «Simon Princess»

Om bord i Finnmark Brønnbåtrederi sitt avlusingsfartøy «Simon Princess» er nedvask av utstyret fullført. Nå gjenstår bare lugarvask før mannskapet på seks kan feire jul hjemme.

– Kundene våre setter ikke inn ekstra folk for å gjøre avlusingsarbeid i julehelgen, så da har rederiet også gitt oss den julegaven at vi kan reise hjem for å feire, forklarer styrmann Espen Mathisen.

Dermed blir det grønne glitrende avlusingsfartøyet liggende å lyse opp Munkebryggen, under oppsyn av en av mannskapets bergensere frem til resten av mannskapet er tilbake fra sine hjemsteder tredje juledag.

– Det er klart vi må pynte litt til jul, sier Mathisen og legger til at kokken på det andre skiftet har vært særlig ivrig. Juletreet i oppholdsrommet har til og med blitt sjøsikret etter en tur om Stadt.

Ombygget 36-åring



Fartøyet — «Simon Princess»(Ex. Grampian Pioneer, ex. Standby Pioneer)— som i 1981 ble bygget som standby safety vessel ved Voldnes Verft i Fosnavåg, har etter en kraftig ombygging fått installert Termolicer til avlusing av laks og operer langs hele norskekysten fra Stavanger i sør til Alta i nord.

– Vi ligger i spot-markedet, så vi vet aldri hvor vi skal før et par dager i forveien. Men vi har også en fast kontrakt i Alta i bunnen, sier Mathisen. Strymannen som har bakgrunn fra offshore-fartøy forteller at også deres spotmarked er litt tregere om vinteren.

– Men når snøen begynner å smelte og temperaturen øker får vi mer å gjøre. Og fra våravlusingen begynner er det travelt hele sommeren.

Med Termolicer-anlegget har fartøyet kapasitet til å avluse omtrent 100 tonn i timen, ved hjelp av oppvarmet sjøvann. Vannet varmes til 21-33 grader, avhengig av blant annet temperaturen i sjøen, deretter kjøres fisken gjennom en avlusingssløyfe om bord, før den skal tilbake i merden. Lusen samles opp i poser som leveres til destruksjon ved endt oppdrag.

– Det er mange faktorer som skal tas hensyn til når vi jobber, temperatur, sykdomsbilde og stressnivået til laksen. Fiskevelferden er i fokus i alle ledd, understreker Mathisen avslutningsvis.