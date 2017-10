Ukens skipsbesøk: M/V «Eldborg»

Etter en god sommersesong er det færøyske skipet «Eldborg» tilbake på spottmarkedet. Før de igjen skal på nye oppdrag investeres det i ny datakraft.

– Vi avsluttet en kontrakt med Statoil på mandag. Siden mandag kveld har vi ligget på spott-markedet i Bergen, sier Kaptein Ólavur Hansen på det færøyske supplyskipet M/V «Eldborg».

Kapteinen legger til at de har en god sommersesong bak seg, og at de fremover ikke vet helt hva som skjer ennå. Men tiiden til kai skal benyttes effektivt med vedlikeholdsarbeid de ikke har hatt mulighet til å gjennomføre til sjøs. Mens skipsrevyen.no er på besøk skiftes blant annet alle datamaskinene ut.

– Vi har hatt datamaskinene siden skipet sto ferdig, i september kom det nye krav til datamaskiner og digitale sjøkart, så nå var det på tiden å bytte dem ut, forklarer Hansen. om den anselige investeringen som er i ferd med å pakkes ut og monteres på broen.

«Eldborg» som eies og driftes av rederiet Skansi Offshore sto ferdig ved Fjellstrand verft i 2009. Hansen som har jobbet i rederiet siden 2010, og vært kaptein på «Eldborg» siden 2014 forteller at båten har hatt godt med arbeid for ulike aktører i Nordsjøen og for Statoil utenfor Mosambik og Tanzania de siste årene.

Enkelt med godt mannskap

Det Hansen liker best med jobben sin er å treffe så mange ulike mennesker. Fartøyet har lugarkapasitet ti 25, til hverdags jobber 12 færøyværinger om bord i fem ukers skift. I disse tider er det høstferie ved styrmannsskolen på Færøyene, da er også to dekkskadetter med.

– Rederiet har plass til to kadetter som rullerer mellom skipene, siden vi gjør litt ulike oppgaver. Så omtrent hver tredje måned har vi kadetter. Når de har fullført alle tre skoleårene har de seilt i 12 måneder, sier Hansen.

Hansen er stolt av sin arbeidsgiver og sitt mannskap.

– Med så dyktige folk om bord blir min jobb ganske enkel, avslutter kapteinen.